Tomaso Trussardi | «Quando mi sono innamorato di Michelle Hunziker»

(Di domenica 20 settembre 2020) Tomaso Trussardi, cui il nome con una «M» sola è stato dato dalla sorella maggiore, Beatrice, si è seduto davanti a Silvia Toffanin la prima volta sabato pomeriggio. «Michelle (Hunziker, ndr) è arrivata casualmente nella mia vita», ha detto, con l’imbarazzo piuttosto genuino di chi non abbia grande esperienza in materia di interviste televisive. «Mi piaceva come donna». E le cose sono andate veloci. «In quattro anni, ci siamo incontrati, siamo andati a convivere ed è arrivata Sole, il matrimonio, Celeste», ha spiegato Trussardi, raccontando come gli inizi del rapporto non siano stati facili.