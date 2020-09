"Si dice negro". Fausto Leali fuori controllo con il fratello di Balotelli: occhio, qui finisce malissimo (Di domenica 20 settembre 2020) Ora, per Fausto Leali, l'espulsione dalla casa del Grande fratello Vip (il reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5) è davvero vicina. Dopo le polemiche a tempo record per le controverse frasi su Benito Mussolini ed Adolf Hitler, ecco il "bis" del cantante sulla parola "negro". Parlando con gli altri inquilini, infatti, ha usato in modo disinvolto la parola "negro", stigmatizzata però dagli altri concorrenti del Gf Vip. A quel punto, stizzito, Leali ha replicato: "Ma dai smettila... nero è il colore, negro è la razza". A quel punto è intervenuto Enock Barwuah, fratello minore di Mario Balotelli, che ha puntualizzato: "Però da casa ci guardano. Non deve passare 'sta cosa del ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 20 settembre 2020) Ora, per, l'espulsione dalla casa del GrandeVip (il reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5) è davvero vicina. Dopo le polemiche a tempo record per le controverse frasi su Benito Mussolini ed Adolf Hitler, ecco il "bis" del cantante sulla parola "". Parlando con gli altri inquilini, infatti, ha usato in modo disinvolto la parola "", stigmatizzata però dagli altri concorrenti del Gf Vip. A quel punto, stizzito,ha replicato: "Ma dai smettila... nero è il colore,è la razza". A quel punto è intervenuto Enock Barwuah,minore di Mario, che ha puntualizzato: "Però da casa ci guardano. Non deve passare 'sta cosa del ...

