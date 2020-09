Shapovalov-Schwartzman LIVE dalle 19 - DIRETTA Internazionali (Di domenica 20 settembre 2020) Penultimo atto per gli Internazionali di Roma. Alle 19 scendono in campo il canadese Denis Shapovalov e l'argentino Diego Schwartzman. il percorso di Shapovalov " Il canadese approda in semifinale ... Leggi su gazzetta (Di domenica 20 settembre 2020) Penultimo atto per glidi Roma. Alle 19 scendono in campo il canadese Denise l'argentino Diego. il percorso di" Il canadese approda in semifinale ...

sportli26181512 : Internazionali di tennis di Roma, i risultati delle semifinali: Djokovic in finale: Novak Djokovic torna in finale… - WeAreTennisITA : Lunedì Djokovic giocherà la finale numero 52 nei Masters 1000 cercando il titolo n.36, supererebbe Nadal a quota 35… - vitasportivait : ??#Tennis | #IBI20 ?? #Djokovic ???? primo finalista al Foro Italico Il serbo soffre soprattutto nel primo set, ma… - paoloangeloRF : #ibi20 #Djokovic vince 7-5 6-3 la differenza l’ha fatta il primo set in cui ha rimontato da 3-5 se interessa il mio… - SilvioSalimbene : #Djokovic batte #Ruud in semifinale e vola in finale agli #InternazionaliBNL. Stasera la seconda semifinale tra #Shapovalov e #Schwartzman. -