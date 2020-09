Serie A, Juventus-Sampdoria: Kulusevski affianca Ronaldo, Ranieri senza Quagliarella. Le formazioni ufficiali (Di domenica 20 settembre 2020) La Juventus alle 20,45 darà inizio alla stagione 2020/21 affrontando la Sampdoria.All'Allianz Stadium i bianconeri se la vedranno contro la compagine blucerchiata con la coppia composta da Cristiano Ronaldo e Kulusevski, assente per infortunio Paulo Dybala. Liguri con Bonazzoli unica punta, a supporto dell'attaccante ci sarà Jankto. Le formazioni ufficiali.Juventus (3-5-2) - Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Cuadrado, Ramsey, Rabiot, McKennie, Frabotta; Kulusevski, Cristiano Ronaldo.Sampdoria (4-5-1) - Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Augello; De Paoli, Thorsby, Ekdal, Leris, Jankto; Bonazzoli. Leggi su mediagol (Di domenica 20 settembre 2020) Laalle 20,45 darà inizio alla stagione 2020/21 affrontando la.All'Allianz Stadium i bianconeri se la vedranno contro la compagine blucerchiata con la coppia composta da Cristiano, assente per infortunio Paulo Dybala. Liguri con Bonazzoli unica punta, a supporto dell'attaccante ci sarà Jankto. Le(3-5-2) - Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Cuadrado, Ramsey, Rabiot, McKennie, Frabotta;, Cristiano(4-5-1) - Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Augello; De Paoli, Thorsby, Ekdal, Leris, Jankto; Bonazzoli.

