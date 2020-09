Samarate | padre di una scrutatrice positivo al Covid-19 | seggio sanificato

(Di domenica 20 settembre 2020), Varese,, 20 settembre 2020 - Ilelettorale presente in una scuola di, Varese, è stato temporaneamente chiuso per essere sanificat o, a scopo precauzionale, dopo che il...

varesenews : Samarate: padre della scrutatrice positivo al Covid, seggio chiuso per un’ora -

Ultime Notizie dalla rete : Samarate padre

IL GIORNO

(ANSA) - SAMARATE (VARESE), 20 SET - Il seggio elettorale presente in una scuola di Samarate (Varese) è stato temporaneamente chiuso per essere sanificato, a scopo precauzionale, dopo che il padre di ...Samarate (Varese), 20 settembre 2020 - Il seggio elettorale presente in una scuola di Samarate (Varese) è stato temporaneamente chiuso per essere sanificato, a scopo precauzionale, dopo che il padre d ...Il padre della compagna del 47enne da tempo contrastava la relazione tra i due. Il gallaratese ha pensato bene di risolvere la questione a modo suo. Ovvero con un atto intimidatorio: ha sparato due co ...