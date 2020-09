Referendum per il taglio dei parlamentari: tutto quello che serve sapere (Di domenica 20 settembre 2020) Referendum, sorteggiati gli scrutatori per il Comune di Catania 27 agosto 2020 Referendum, ecco gli orari degli uffici per il ritiro delle tessere elettorali 12 settembre 2020 Referendum sul taglio ... Leggi su cataniatoday (Di domenica 20 settembre 2020), sorteggiati gli scrutatori per il Comune di Catania 27 agosto 2020, ecco gli orari degli uffici per il ritiro delle tessere elettorali 12 settembre 2020sul...

borghi_claudio : Amici della Sardegna, ricordate che domani oltre al referendum dovrete votare anche per le supplettive del Senato e… - Tommasolabate : Il fascino che provoca il contatto con la tessera elettorale non ha eguali. La democrazia è stupenda. Pensate sempr… - Giorgiolaporta : Provateci anche voi: prendete 315 litri di Tavernello e buttatene 115 nel lavandino e vedete se i restanti diventan… - MauriziaPicci : RT @minasettembre: Ore 12.30 la scuola in cui vado a votare è VUOTA, nel mio seggio leggo alla lavagna che ha votato solo l'11% degli elett… - il_brigante07 : RT @NathanDelMare: Oggi al voto per il tagli dei parlamentari: voterai SI O NO? #Referendum #ReferendumCostituzionale #VotoSi #VotoNo #VOTO… -