Referendum ed elezioni | a Bollate e Saronno l’affluenza è sopra la media italiana

(Di domenica 20 settembre 2020) E’ attorno al 30% l’affluenza a livello nazionale pered. Sono invece 10.935 gli elettori su un totale di 28.770 che hanno votato a. L’affluenza alle 19 è del 38.01% (alle 12 invece era del 15%). A Baranzate invece il dato è in linea con l’affluenza nazionale: qui è al 34.43% per … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articoloed, al’affluenza èlaproviene da Il Notiziario.

you_trend : ??? Province con affluenza più bassa al #referendum, ore 12: ?? Con elezioni regionali: Taranto 11,9% Foggia 11,9%… - you_trend : ??? Province con affluenza più alta al #referendum, ore 12: ?? Con elezioni regionali: Aosta 18,2% Firenze 17,2% P… - you_trend : ?? Come seguire le #elezioni e il #referendum? Alle 15:00, alla chiusura dei seggi, ci saranno: ?? I nostri instant… - scheerenberger : RT @Tg3web: Resteranno aperti fino alle 15 i seggi per il referendum costituzionale e le elezioni regionali e amministrative. Il dato che p… - infoitinterno : Elezioni, riaperti regolarmente i seggi: affluenza referendum al 40% -

Ultime Notizie dalla rete : Referendum elezioni

a conclusione della giornata di voto in cui i cesenati sono stati chiamati a esprimere la propria preferenza per il Referendum costituzionale confermativo, ha commentato i dati dell’affluenza alle ...Seggi chiusi in Toscana per le elezioni regionali e il referendum costituzionale. Oggi, domenica 20 settembre, i seggi sono stati aperti fino alle 23, e domani, lunedì 21, saranno aperti dalle 7 alle ...Che cosa succede domani sera, a urne del referendum aperte? Proviamo a immaginare che il “no” al taglio dei parlamentari prevalga. Il voto riconsegnerebbe alle soffitte della storia il decennio dell’a ...