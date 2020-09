Paratici: «Dzeko? Non c’è solo lui. Lavoriamo con grande calma e serenità» (Di domenica 20 settembre 2020) Fabio Paratici ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del fischio d’inizio del match contro la Sampdoria Fabio Paratici ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del fischio d’inizio del match contro la Sampdoria. Le sue parole. PJACA – «Ci fa molto piacere vedere Pjaca segnare. È un giocatore di grandissima qualità, speriamo torni a essere quello che è. Abbiamo fiducia in lui, crediamo che Genova sia la piazza giusta per mostrare le sue qualità». Dzeko – «Non c’è una situazione Dzeko. C’è una situazione attaccante per la Juventus, stiamo lavorando per questo. Sappiamo dove vogliamo arrivare, lavoreremo con grande calma e serenità». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 20 settembre 2020) Fabioha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del fischio d’inizio del match contro la Sampdoria Fabioha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del fischio d’inizio del match contro la Sampdoria. Le sue parole. PJACA – «Ci fa molto piacere vedere Pjaca segnare. È un giocatore di grandissima qualità, speriamo torni a essere quello che è. Abbiamo fiducia in lui, crediamo che Genova sia la piazza giusta per mostrare le sue qualità».– «Non c’è una situazione. C’è una situazione attaccante per la Juventus, stiamo lavorando per questo. Sappiamo dove vogliamo arrivare, lavoreremo cone serenità». Leggi su Calcionews24.com

Sport_Mediaset : #Juventus avanti su #Dzeko: 17 milioni e sarà bianconero. La trattativa con #Milik non si sblocca e Paratici pensa… - ZZiliani : Ricordate CR7 acquistato su idea di Paratici con Marotta (poi allontanato) contrario? Ora alla Juve c’è Nedved che… - AlfredoPedulla : Una telefonata di #Paratici a #Milik per sbloccare tutto. Gli spiegherà perché la #Juve rinuncia. La #Roma aspetta #Milik. E la #Juve #Dzeko - ilbrancojuve : #Paratici: non c'è una situazione #dzeko, c'è una situazione attaccante. #DiMarzio: 1 o 2 attaccanti? #Paratici: i… - ArturoDb72 : RT @NicoSchira: Fabio #Paratici: “#Dzeko? Abbiamo bisogno di un attaccante, stiamo lavorando per questo. Non c’è solo lui tra gli obiettivi… -