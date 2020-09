Milik Roma in stand-by: una richiesta dei giallorossi ha fatto infuriare il Napoli (Di domenica 20 settembre 2020) Il passaggio di Arkadiusz Milik alla Roma è stato messo in pausa dal Napoli: la Gazzetta dello Sport spiega il motivo Bisogna aggiungere un nuovo capitolo al giallo che sta caratterizzando il calciomercato 2020/2021. L’affare che potrebbe portare Arkadiusz Milik alla Roma è stato messo in stand-by dal Napoli. Ma cosa ha causato la brusca frenata nell’affare? Come spiega la Gazzetta dello Sport, le visite mediche alle ginocchia sostenute da Milik in Svizzera da Georg Ahbaumer, non hanno convinto a pieno i giallorossi. Il polacco sta bene, però i brutti infortuni pregressi (rottura di entrambi i crociati) non fanno dormire sonni tranquilli alla Roma. Perciò, anche alla luce dello ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 20 settembre 2020) Il passaggio di Arkadiuszallaè stato messo in pausa dal: la Gazzetta dello Sport spiega il motivo Bisogna aggiungere un nuovo capitolo al giallo che sta caratterizzando il calciomercato 2020/2021. L’affare che potrebbe portare Arkadiuszallaè stato messo in-by dal. Ma cosa ha causato la brusca frenata nell’affare? Come spiega la Gazzetta dello Sport, le visite mediche alle ginocchia sostenute dain Svizzera da Georg Ahbaumer, non hanno convinto a pieno i. Il polacco sta bene, però i brutti infortuni pregressi (rottura di entrambi i crociati) non fanno dormire sonni tranquilli alla. Perciò, anche alla luce dello ...

