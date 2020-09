Migranti, il naufragio nell’Atlantico e la storia di Jacklyn e Camara (Di domenica 20 settembre 2020) Una quarantina di Migranti è annegata e uno solo è sopravvissuto. Il naufragio si è verificato in acque internazionali, al largo della Mauritania il giovedì 6 agosto scorso. Tra gli scomparsi nel mare c’era anche suo figlio. Jacklyn era partita dalla Costa d’Avorio per cercarlo e farlo tornare da lei. Dalla Guinea era passata nel Senegal e, a causa delle frontiere sbarrate a causa del Covid, non aveva potuto raggiungere la Mauritania. Suo figlio Camara avrebbe dovuto trovarsi, secondo le sue informazioni, nella capitale Nouakchott. Era invece andato probabilmente a Nouadibou, all’altra estremità del Paese, un tempo meta privilegiata di Migranti in cerca di futuro. Il solo superstite del naufragio sembrava essere un cittadino della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 20 settembre 2020) Una quarantina diè annegata e uno solo è sopravvissuto. Ilsi è verificato in acque internazionali, al largo della Mauritania il giovedì 6 agosto scorso. Tra gli scomparsi nel mare c’era anche suo figlio.era partita dalla Costa d’Avorio per cercarlo e farlo tornare da lei. Dalla Guinea era passata nel Senegal e, a causa delle frontiere sbarrate a causa del Covid, non aveva potuto raggiungere la Mauritania. Suo figlioavrebbe dovuto trovarsi, secondo le sue informazioni, nella capitale Nouakchott. Era invece andato probabilmente a Nouadibou, all’altra estremità del Paese, un tempo meta privilegiata diin cerca di futuro. Il solo superstite delsembrava essere un cittadino della ...

ROMA – Ancora un naufragio di migranti nel Mediterraneo. Alarm Phone nella notte ha riferito su Twitter che al largo di Garabulli, in Libia, dei pescatori hanno soccorso 21 persone, ma hanno dovuto la ...

Un nuovo naufragio di una nave di migranti al largo delle coste libiche è stato denunciato dalla Ong tedesca Sea Watch. Secondo alcune testimonianze - che risalgono a ieri sera - decine di persone ...

La ong su Twitter: "Ancora una volta utilizzano controlli strumentali per trattenerci". A Lampedusa 13 sbarchi in un giorno e un parto su un barchino Migranti, la Sea Watch vicina a Palermo. Oggi ver ...

