METEO 7 Giorni. Instabilità crescente, a seguire forte MALTEMPO AUTUNNALE (Di domenica 20 settembre 2020) METEO SINO AL 26 SETTEMBRE 2020, ANALISI E PREVISIONE Cambia tutto dopo un lungo periodo caratterizzato da METEO in prevalenza stabile e caldo anomalo su gran parte d’Europa, non solo in Italia. Il cedimento dell’anticiclone è sempre più evidente sulla nostra Penisola, a causa dell’espansione di un’area ciclonica collocata tra la Spagna e la Francia dove si concentra ora il MALTEMPO. L’Estate tardiva si appresta dunque ad abdicare. Un primo impulso frontale trasporta aria più fresca in quota verso l’Italia e ciò comporta instabilità atmosferica, con piovaschi e soprattutto temporali a macchia di leopardo al Centro-Nord. Il bel tempo permane invece, ancora in questa fase al Sud, dove regge l’anticiclone coadiuvato peraltro dall’afflusso di masse ... Leggi su meteogiornale (Di domenica 20 settembre 2020)SINO AL 26 SETTEMBRE 2020, ANALISI E PREVISIONE Cambia tutto dopo un lungo periodo caratterizzato dain prevalenza stabile e caldo anomalo su gran parte d’Europa, non solo in Italia. Il cedimento dell’anticiclone è sempre più evidente sulla nostra Penisola, a causa dell’espansione di un’area ciclonica collocata tra la Spagna e la Francia dove si concentra ora il. L’Estate tardiva si appresta dunque ad abdicare. Un primo impulso frontale trasporta aria più fresca in quota verso l’Italia e ciò comporta instabilità atmosferica, con piovaschi e soprattutto temporali a macchia di leopardo al Centro-Nord. Il bel tempo permane invece, ancora in questa fase al Sud, dove regge l’anticiclone coadiuvato peraltro dall’afflusso di masse ...

Chiusa la campagna elettorale, è il momento del verdetto delle urne. Si vota oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15, per il referendum confermativo della riforma costituzionale che taglia il nu ...

Lepore: "Bravo Merola, ma sul simbolo c’è tempo"

BOLOGNA. Assessore Matteo Lepore, Merola propone di fare una grande coalizione civica, per Bologna 2021, con un’unica lista e senza simbolo del Pd. È d’accordo? «Merola ha posto un punto importante, c ...

Il meteo nella Marsica 20 – 26 settembre: tempo orientato su rovesci e qualche temporale, soprattutto nel pomeriggio.

Ecco la possibile situazione per le ore 17:00 di Lunedì 21. Sulla Marsica tempo molto instabile come nel resto della regione, con rovesci di moderata intensità. Le condizioni meteo sono in cambiamento ...

