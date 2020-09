L'Oms: 'La seconda ondata Covid è nelle nostre mani. Seguiamo le regole e non ci sarà' (Di domenica 20 settembre 2020) Rispettiamo le regole e le cose andranno per il meglio. Neghiamo la pandemia, facciamo gli irresponsabili e saranno dolori. "La seconda ondata" di coronavirus nel mondo "è nelle nostre mani: potrebbe ... Leggi su globalist (Di domenica 20 settembre 2020) Rispettiamo lee le cose andranno per il meglio. Neghiamo la pandemia, facciamo gli irresponsabili e saranno dolori. "La" di coronavirus nel mondo ": potrebbe ...

alceo67 : @Zippo88lrr Che poi, certi media 1.sono in ginocchio di fronte all'oms eccetto quando, non è la prima volta, loda l… - attilio_vg : - infoitinterno : Coronavirus, OMS: seconda ondata in arrivo. In Campania e in Italia rischio zone rosse e lockdown - Samanth81386879 : RT @BobbiaOdille: OMS ORGANIZZAZIONI MONDIALI SCEMENZE SONO CREDIBILI COME MAGO ZURLI' ?????? - BobbiaOdille : OMS ORGANIZZAZIONI MONDIALI SCEMENZE SONO CREDIBILI COME MAGO ZURLI' ?????? -