La vendetta del “vinile” | dopo 34 anni sorpasso di vendite sui CD Domina lo streaming

(Di domenica 20 settembre 2020) Trentaquattrosono passati. Ma ora il “vinile” completa la sua rivincita sul “cd” che avrebbe dovuto decretarne la completa sparizione. Laè un piatto che gusta meglio freddo. Secondo i dati della Recording Industry Associatin of America nei primi sei mesi del 2020 negli Stati Uniti si sono spesi 232 milioni di dollari per dischi in vinile e 130 milioni per i compact disc. Per i vecchi “LP” si tratta di una risalita che parte da lontano, il minimo storico difu toccato nel 2005 conper appena 14 milioni nell’intero anno. A differenza dei Cd, che hanno pagato lo scotto della chiusura dei negozi legati alla pandemia, i vinili hanno mantenuto un buon trend di vendita, nonostante un lieve calo nel secondo trimestre dell’anno. Probabile che ...