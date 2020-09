Juventus-Sampdoria, Pirlo: “Ottimo primo tempo. Poi il calo fisico” (Di domenica 20 settembre 2020) “Abbiamo disputato un ottimo primo tempo, peccato non averla chiusa. Nel secondo siamo calati un po’ fisicamente ma siamo rimasti lucidi nei momenti decisivi. Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile ma siamo stati bravi nel gestire le loro ripartenze”. Così Andrea Pirlo dopo il successo per 3-0 della Juventus sulla Sampdoria nella prima giornata di campionato. Tra le sorprese della formazione c’era il terzino classe 1999 Frabotta. “Non ho avuto problemi a metterlo dentro perché è un ragazzo che sa giocare e si sta allenando bene – ha spiegato il tecnico bianconero, parlando poi del nuovo acquisto Mckennie – Buona partita anche per lui, ha sbagliato qualcosa in impostazione ma lo perdoniamo. È importante avere dialogo con i ... Leggi su sportface (Di domenica 20 settembre 2020) “Abbiamo disputato un ottimo, peccato non averla chiusa. Nel secondo siamo calati un po’ fisicamente ma siamo rimasti lucidi nei momenti decisivi. Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile ma siamo stati bravi nel gestire le loro ripartenze”. Così Andreadopo il successo per 3-0 dellasullanella prima giornata di campionato. Tra le sorprese della formazione c’era il terzino classe 1999 Frabotta. “Non ho avuto problemi a metterlo dentro perché è un ragazzo che sa giocare e si sta allenando bene – ha spiegato il tecnico bianconero, parlando poi del nuovo acquisto Mckennie – Buona partita anche per lui, ha sbagliato qualcosa in impostazione ma lo perdoniamo. È importante avere dialogo con i ...

