Internazionali d'Italia, Halep per la terza volta in finale (Di domenica 20 settembre 2020) ROMA - Simona Halep sarà finalista degli Internazionali d'Italia per la terza volta. La tennista rumena è riuscita a battere in 2 ore e 17 minuti la spagnola Garbine Muguruza , con il punteggio di 6-3 ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 20 settembre 2020) ROMA - Simonasarà finalista deglid'per la. La tennista rumena è riuscita a battere in 2 ore e 17 minuti la spagnola Garbine Muguruza , con il punteggio di 6-3 ...

Eurosport_IT : LA PARTITA DELLA VITA ?????? Schwartzman gioca la miglior partita della propria carriera ed elimina il re della terra… - Corriere : Tennis, Rafa Nadal fuori dagli internazionali d’Italia: niente “decima” per lo spagnolo - WeAreTennisITA : 18 anni, numero 249 del mondo, capace di vincere il suo primo match nei 1000 contro Stan Wawrinka agli Internaziona… - EmilioSVicario : RT @gotennisitalia: #tennis @EmilioSVicario commenta per noi le partite degli Internazionali d'Italia #ibi2020 - javiermunoz67 : Halep advances to final in 2020 Internazionali BNL d'italia 2020 -