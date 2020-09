Inter, cresce l’attesa per Vidal: spunta l’indizio social (Di domenica 20 settembre 2020) cresce l’attesa per l’arrivo di Arturo Vidal, pronto a sbarcare tra pochi minuti a Milano. Intanto l’Inter ha lanciato un indizio social inequivocabile, con un tweet in cui sono raffigurati una clessidra, un aereo e due spade. Scontato il riferimento al cileno, mentre sul web i tifosi sono già in fibrillazione. — Inter (@Inter) September 20, 2020 Foto: Twitter personale L'articolo Inter, cresce l’attesa per Vidal: spunta l’indizio social proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 20 settembre 2020)l’attesa per l’arrivo di Arturo, pronto a sbarcare tra pochi minuti a Milano. Intanto l’ha lanciato un indizioinequivocabile, con un tweet in cui sono raffigurati una clessidra, un aereo e due spade. Scontato il riferimento al cileno, mentre sul web i tifosi sono già in fibrillazione. —(@) September 20, 2020 Foto: Twitter personale L'articolol’attesa perl’indizioproviene da Alfredo Pedullà.

