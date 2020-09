Il Napoli commenta sul sito ufficiale la vittoria di Parma | “Il Bomber e il Capitano”

(Di lunedì 21 settembre 2020) Ilhato la prova degli azzurri, vittoriosi per 2-0 a, suldel club. “Ile il Capitano. Il debutto delha un imprimatur iconico che scandisce il primo successo in campionato. La copertina del Tardini declina la virtù di due protagonisti della nostra storia recente, Dries che alza il piedistallo del trono di Re del gol a 126 reti e Lorenzo che festeggia con una griffe celebrativa la sua 350esima partita con la maglia azzurra. Finisce 2-0 e si scatena tutto nell’ultima mezzora travolgente, elettrizzata dalla scossa di Osimhen che, appena entrato, si prende l’Oscar dell’attore non protagonista innescando il red carpet per Insigne e Mertens”. “Funziona il tridente, funziona il ...

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha esplicitato in un tweet il suo appoggio a Vincenzo De Luca per le Regionali 2020 in Campania. E lo ha fatto con un messaggio nel quale parla a nome ...È il giorno dell'esordio in campionato per il Napoli di Rino Gattuso, impegnato sul campo del Parma per la prima giornata di Serie A. È diventato anche il giorno in cui il Napoli, club tra i più impor ...