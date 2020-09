"Fare la modella?", "Mi rode il cu***": prego? Gf Vip da censura, Franceska e Zorzi: volano insulti brutali (Di domenica 20 settembre 2020) Un po' di “Pepe” al Grande Fratello Vip, il reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. E' proprio così, visto che Franceska (lei dice che si scrive in questo modo) fa Pepe di cognome. La new entra consuma uno scontro epocale con Tommaso Zorzi. Una vera cannonata. Lui dice che Franceska non deve pensare solo a Fare la modella, ma le servirebbe un piano B. Lei sbotta. “Ho una laurea in Economia”, dice all'influencer. "Te la dico così ti senti più tranquillo e dormi stanotte. Ho fatto anche la Cattolica, sorpresone! Economia e gestione aziendale, oddio! Ora mi reputi una persona più intelligente perché oltre a Fare la modella studio anche?", continua. Abbastanza infastidito, scomoda l'autoironia. Prime ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 20 settembre 2020) Un po' di “Pepe” al Grande Fratello Vip, il reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. E' proprio così, visto che(lei dice che si scrive in questo modo) fa Pepe di cognome. La new entra consuma uno scontro epocale con Tommaso. Una vera cannonata. Lui dice chenon deve pensare solo ala, ma le servirebbe un piano B. Lei sbotta. “Ho una laurea in Economia”, dice all'influencer. "Te la dico così ti senti più tranquillo e dormi stanotte. Ho fatto anche la Cattolica, sorpresone! Economia e gestione aziendale, oddio! Ora mi reputi una persona più intelligente perché oltre alastudio anche?", continua. Abbastanza infastidito, scomoda l'autoironia. Prime ...

