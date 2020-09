Contratto già firmato: la legge ammette o no la disdetta? I casi pratici (Di domenica 20 settembre 2020) Contratto già firmato: la legge ammette o no la disdetta? I casi pratici Un privato firma un Contratto sulla base del quale un’altra persona si impegna a svolgere una certa prestazione: ad esempio la consegna di un mobile ordinato, oppure la prestazione professionale di un dentista o di un consulente. Ebbene, qui di seguito vogliamo dare una risposta alla seguente domanda: è possibile fare disdetta in relazione ad un Contratto già firmato? e se sì, entro quando? quando il Contratto diviene vincolante e quando invece si può recedere da esso? Si tratta indubbiamente di questioni pratiche assai diffuse nella vita quotidiana, e che riguardano una ... Leggi su termometropolitico (Di domenica 20 settembre 2020)già: lao no la? IUn privato firma unsulla base del quale un’altra persona si impegna a svolgere una certa prestazione: ad esempio la consegna di un mobile ordinato, oppure la prestazione professionale di un dentista o di un consulente. Ebbene, qui di seguito vogliamo dare una risposta alla seguente domanda: è possibile farein relazione ad ungià? e se sì, entro quando? quando ildiviene vincolante e quando invece si può recedere da esso? Si tratta indubbiamente di questioni pratiche assai diffuse nella vita quotidiana, e che riguardano una ...

