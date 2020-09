Calciomercato, Vidal-Inter! Conte ha il suo guerriero. E la Roma cede Under al Leicester (Di domenica 20 settembre 2020) Antonio Conte riavrà Arturo Vidal in nerazzurro. Colpo dell’Inter: biennale da sei milioni al cileno. Under va al Leicester in prestito con diritto di riscatto. Alla fine, Arturo Vidal è tornato in Serie A! Il centrocampista cileno ha infatti lasciato il Barcellona per dirigersi in direzione Milano, alla corte di Antonio Conte, suo mentore ai tempi della Juventus. Arturo VidalVidal-Inter, le cifre Il 33enne arriva all’Inter praticamente in regime di svincolo: ai catalani i nerazzurri verseranno appena un milione di euro. All’ex Juventus andrà invece un biennale da sei milioni netti a stagione. Il tecnico salentino riabbraccia così il suo “guerriero”, il quale ... Leggi su newsmondo (Di domenica 20 settembre 2020) Antonioriavrà Arturoin nerazzurro. Colpo dell’Inter: biennale da sei milioni al cileno.va alin prestito con diritto di riscatto. Alla fine, Arturoè tornato in Serie A! Il centrocampista cileno ha infatti lasciato il Barcellona per dirigersi in direzione Milano, alla corte di Antonio, suo mentore ai tempi della Juventus. Arturo-Inter, le cifre Il 33enne arriva all’Inter praticamente in regime di svincolo: ai catalani i nerazzurri verseranno appena un milione di euro. All’ex Juventus andrà invece un biennale da sei milioni netti a stagione. Il tecnico salentino riabbraccia così il suo “”, il quale ...

DiMarzio : #Vidal all’@Inter, ultimi dettagli burocratici: domani previsto l’arrivo a #Milano #calciomercato @SkySport @kingarturo23 - DiMarzio : #Calciomercato | #Inter, c’è l’accordo con il #Barcellona per #Vidal: previsto indennizzo per il club. I dettagli - Gazzetta_it : #Inter è fatta per #Vidal Il cileno in arrivo a Milano @fcbarcelona #calciomercato - FrancescoGros14 : RT @cmdotcom: #Inter, è fatta per #Vidal: in arrivo a Milano #calciomercato #Barça - inmz1 : RT @DiMarzio: #Vidal all’@Inter, ultimi dettagli burocratici: domani previsto l’arrivo a #Milano #calciomercato @SkySport @kingarturo23 -