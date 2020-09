Addio Rossana Rossanda, comunista sofferente (Di domenica 20 settembre 2020) La cofondatrice del 'Manifesto' si è spenta a 96 anni a Roma. Partigiana, intellettuale, fu radiata dal Pci nel '68. Nell'autobiografia politica 'La ragazza del secolo scorso' raccontò le sue sconfitte e i suoi errori Dall'archivio (2005) L'intervista sentimentale di Stefania Rossini" Rossana Rossanda, la fotostory" Leggi su espresso.repubblica (Di domenica 20 settembre 2020) La cofondatrice del 'Manifesto' si è spenta a 96 anni a Roma. Partigiana, intellettuale, fu radiata dal Pci nel '68. Nell'autobiografia politica 'La ragazza del secolo scorso' raccontò le sue sconfitte e i suoi errori Dall'archivio (2005) L'intervista sentimentale di Stefania Rossini", la fotostory"

