Zorzi e la Pepe si scontrano: Oppini diventa un meme e il web impazzisce (Di sabato 19 settembre 2020) Francesco Oppini è tutti noi Al Grande Fratello Vip siparietto tra Tommaso Zorzi e Francesca Pepe. Loro litigano ma nel frattempo, Oppini cerca di non ridere: assolutamente un mood. Leggi anche GF Vip seconda puntata, nuovi ingressi: manca Paolo Brosio. Morra e Leali in nomination HA INIZIATO Zorzi Tommaso Zorzi continua a far discutere dentro la casa più spiata d'Italia. Per un motivo o per un altro, continua ad essere il più vivace di questa quinta edizione del Grande Fratello VIP. Questa volta ha iniziato il primo scontro con Francesca Pepe. Le ha chiesto, provocatorio solo come lui sa fare: "Che carriera vorresti fare? A 28 anni inizia già a tramontare. Hai un piano B oltre al fare la modella?" Lei stizzita ...

