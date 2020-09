Zanardi | il suo medico è fiducioso | “Alex risponde agli stimoli”

(Di sabato 19 settembre 2020) C’è ottimismo nelle parole del dottor Claudio Costa, ilche ha in cura Alex. “Sta reagendostimoli visivi e sonori”, ha confessato Costa in un’intervista a La Stampa. 3 mesi dopo il tremendo incidente che ha coinvolto uno degli sportivi più amati d’Italia, si intravede una speranza di riabilitazione. L’ex pilota è un lottatore, e anche stavolta lo sta dimostrando. L’incidente di“Io lo vedo già alle Olimpiadi”, afferma entusiasta il dottor Costa. Il campione paralimpico, secondo gli ultimi bollettini, starebbe reagendostimoli visivi e sonori. Certo, la riabilitazione di Alexrichiederà tempo e fatica, ma l’ottimismo del...

Claudio Costa, medico e amico di Alex Zanardi, è convinto che il campione si riprenderà: “Sarò pazzo, ma di sogni non ce ne sono mai abbastanza” “Abbiamo un rapporto simbiotico, un legame profondo”. T ...Esattamente tre mesi fa Alex Zanardi veniva coinvolto in un terribile incidente, era in strada con il suo handbike quando ha perso il controllo ed è finito contro un autotreno che veniva dalla direzio ...Da qualche settimana, respira da solo e non è neanche più sedato. Zanardi il 18 agosto è passato dalla terapia intensiva alle cure semi intensive e da lì un lento viaggio che ha come destinazione il r ...