Verona Roma LIVE 0-0: traversa di Spinazzola (Di sabato 19 settembre 2020) Allo Stadio Bentegodi, la 1ª giornata di Serie A 2020/21 tra Verona e Roma: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo Stadio “Bentegodi”, Verona e Roma si affrontano nel match valido per la 1ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Verona Roma 0-0 MOVIOLA 86′ traversa di Spinazzola – Tiro in ribattuta del laterale ex Juve, palla secca sulla traversa. 82′ traversa-palo di Dimarco – Tiro incredibile del terzino, palla che carambola sul montante prima e sul palo alla sinistra di Mirante poi. 79′ Cambio per la Roma – Dentro Kluivert per Pellegrini. 77′ Cambio per il ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 19 settembre 2020) Allo Stadio Bentegodi, la 1ª giornata di Serie A 2020/21 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo Stadio “Bentegodi”,si affrontano nel match valido per la 1ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA 86′di– Tiro in ribattuta del laterale ex Juve, palla secca sulla. 82′-palo di Dimarco – Tiro incredibile del terzino, palla che carambola sul montante prima e sul palo alla sinistra di Mirante poi. 79′ Cambio per la– Dentro Kluivert per Pellegrini. 77′ Cambio per il ...

