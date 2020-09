Usa, sparatoria a New York: 13 persone colpite, almeno 2 morti (Di sabato 19 settembre 2020) sparatoria di massa a Rochester, nello stato di New York, dove 13 persone sono rimaste colpite, con almeno due persone rimaste uccise. Secondo le prime informazioni, la sparatoria è avvenuta poco dopo la mezzanotte locale nei pressi di Goodman Street e Pennsylvania Avenue, dove centinaia di persone erano riunite. La polizia ha confermato che vi sono vittime , mentre i familiari delle persone coinvolte si stanno affollando sulla scena della sparatoria o negli ospedali per aver notizie dei propri cari. Secondo le prime notizie, riportate dai media locali, sarebbero tra otto e 12 le persone che sono rimaste ferite. Non sono state date informazioni ancora sulla dinamica dei fatti, su chi abbia ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 19 settembre 2020)di massa a Rochester, nello stato di New, dove 13sono rimaste, conduerimaste uccise. Secondo le prime informazioni, laè avvenuta poco dopo la mezzanotte locale nei pressi di Goodman Street e Pennsylvania Avenue, dove centinaia dierano riunite. La polizia ha confermato che vi sono vittime , mentre i familiari dellecoinvolte si stanno affollando sulla scena dellao negli ospedali per aver notizie dei propri cari. Secondo le prime notizie, riportate dai media locali, sarebbero tra otto e 12 leche sono rimaste ferite. Non sono state date informazioni ancora sulla dinamica dei fatti, su chi abbia ...

