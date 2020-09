Treviso, a 6 anni si addormenta sullo scuolabus e si risveglia nel deposito: la reazione (Di sabato 19 settembre 2020) Ieri pomeriggio a Treviso un bambino di 6 anni si è trovato in una situazione spinosa, dalla quale è però riuscito ad uscirne cavandosela da solo. Il bimbo si sarebbe addormentato mentre si trovava sullo scuolabus, ritrovandosi così da solo nella rimessa. Una vicenda che fortunatamente si è conclusa bene, al contrari odi quanto avvenuto qualche giorno fa a Livorno, dove un bimbo di 4 anni è stato investito e ucciso da uno scuolabus. A 6 anni si addormenta sul bus e resta chiuso dentro A riportare la notizia sono i quotidiani locali di Treviso. Per molti versi, la vicenda è un incubo comune a molti bambini: ritrovarsi da soli e senza aiuto in situazioni ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 19 settembre 2020) Ieri pomeriggio aun bambino di 6si è trovato in una situazione spinosa, dalla quale è però riuscito ad uscirne cavandosela da solo. Il bimbo si sarebbeto mentre si trovava, ritrovandosi così da solo nella rimessa. Una vicenda che fortunatamente si è conclusa bene, al contrari odi quanto avvenuto qualche giorno fa a Livorno, dove un bimbo di 4è stato investito e ucciso da uno. A 6sisul bus e resta chiuso dentro A riportare la notizia sono i quotidiani locali di. Per molti versi, la vicenda è un incubo comune a molti bambini: ritrovarsi da soli e senza aiuto in situazioni ...

costa577 : 56 Treviso, a 6 anni viene dimenticato sullo scuolabus: sfonda il vetro e si libera.../le scuse non sono sufficient… - GianniSimonato : Il bambino è un autentico eroe! Non avrà bisogno di frequentare percorsi per talenti! Lo è già! Drammatico, spavent… - GraceDama : Un piccolo controllo no? - red_quark : @Iperbole_ @vitcastagna a treviso negli anni 60 circa 70% della popolazione votava DC . Oggi la stessa percentiuale… - 501_tot : RT @GiovanniAgost20: Pensava di farla franca nascondendosi dietro un profilo fake, il ragazzo di 23 anni, residente a Treviso che, subito… -