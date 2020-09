Tornano le PIOGGE: meteo autunnale alle porte (Di sabato 19 settembre 2020) I primi di settembre, quando ci fu l’esordio dell’autunno meteorologico, eravamo alle prese con un cambiamento che alla fin fine si è rivelato l’ennesimo fuoco di paglia. Ora che la stagione autunnale sta per esordire anche astronomicamente, le condizioni meteo stanno per mutare. Il peggioramento sta arrivando da ovest, ma più che un vero e proprio peggioramento dobbiamo definirlo un processo erosivo della cupola anticiclonica provocato dall’aria umida instabile oceanica. Tale massa d’aria è direttamente associabile alla tempesta extra tropicale piombata in Portogallo, poi sulla Spagna, laddove è stato registrato un severo peggioramento del tempo. Si prospetta una settimana vivace dal punto di vista delle precipitazioni. L’azione erosiva ... Leggi su meteogiornale (Di sabato 19 settembre 2020) I primi di settembre, quando ci fu l’esordio dell’autunnorologico, eravamoprese con un cambiamento che alla fin fine si è rivelato l’ennesimo fuoco di paglia. Ora che la stagionesta per esordire anche astronomicamente, le condizionistanno per mutare. Il peggioramento sta arrivando da ovest, ma più che un vero e proprio peggioramento dobbiamo definirlo un processo erosivo della cupola anticiclonica provocato dall’aria umida instabile oceanica. Tale massa d’aria è direttamente associabile alla tempesta extra tropicale piombata in Portogallo, poi sulla Spagna, laddove è stato registrato un severo peggioramento del tempo. Si prospetta una settimana vivace dal punto di vista delle precipitazioni. L’azione erosiva ...

Ultime Notizie dalla rete : Tornano PIOGGE METEO – Arriva una PERTURBAZIONE sull’ITALIA, tornano PIOGGE e qualche TEMPORALE: vediamo DOVE e QUANDO Centro Meteo italiano Meteo, fine dell’estate: temporali e piogge in arrivo dal 21 settembre

L'estate si avvia alla sua conclusione e l'autunno inizia a farsi sentire con temporali e piogge: le previsioni meteo dal 21 al 27 settembre 2020. Secondo le previsioni meteo da lunedì 21 settembre 20 ...

Meteo Italia WEEKEND -- sabato CALDO, domenica ritornano i TEMPORALI, ecco DOVE

SITUAZIONE. Una volta uscito di scena l'uragano mediterraneo che ha agito sullo Ionio, buona parte d'Europa tornerà sotto la protezione dell'alta pressione subtropicale, espansa a ridosso del weekend ...

Meteo, da Lunedì cambia tutto

Il periodo tutto sommato caldo e stabile che ci ha accompagnato nell'ultimo periodo ha ormai le ore contate, dalla prossima settimana infatti sono attesi dei cambiamenti radicali: già da lunedì tornan ...

