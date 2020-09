Sileri | “Bene la riapertura degli stadi | torna la normalità”

Leggi su dire

(Di sabato 19 settembre 2020) BOLOGNA – Via libera alla riapertura degli stadi per la Serie A in Emilia-Romagna dal viceministro alla Sanita’, Pierpaolo Sileri. “È auspicabile un ritorno dei tifosi nello stadio, ovviamente con misure che consentano la sicurezza“, ha detto oggi Sileri, a Bologna proprio al fianco di Bonaccini per un evento all’ospedale Sant’Orsola.