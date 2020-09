Sgominate due bande di rapinatori | rubavano nei tir e nelle case durante il lockdown

(Di sabato 19 settembre 2020) La polizia di Catania, in due distinte operazioni, ha catturato gli autori di diversi reati predatori avvenuti in città. Gli agenti della squadra mobile hanno sgominato due gruppi criminali dediti uno ...

PaolaTacconi : RT @AgenziaVISTA: Sgominate dalla #Polizia due bande dedite a #rapine e #furti a #Catania, 13 arresti - AgenziaVISTA : Sgominate dalla #Polizia due bande dedite a #rapine e #furti a #Catania, 13 arresti - InformaSicilia : Sgominate due bande a Catania, 13 arresti - - PressFutura : #FuturaPress #Rapine e #furti in #abitazioni: sgominate due #bande #catanesi - ilSicilia : #Cronaca #Catania Rapine ai tir e furti: sgominate due bande criminali a Catania -

Ultime Notizie dalla rete : Sgominate due

Tredici persone sono state arrestate dalla polizia a Catania nell’ambito di due operazioni contro altrettante bande specializzate nella commissione di reati predatori. Agenti della Squadra Mobile dell ...Trovata in casa droga, ma anche armi e due serpenti: un boa e un pitone. L’uomo li aveva in casa in via Antonio Marinuzzi. L’articolo In casa armi, droga e due serpenti, arrestato a Palermo un uomo di ...Tredici persone sono state arrestate dalla polizia a Catania nell’ambito di due operazioni contro altrettante bande specializzate nella commissione di reati predatori, quelli che preoccupano ...