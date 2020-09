Serie A, via libera ai tifosi: da domani ingresso consentito per 1000 spettatori (Di sabato 19 settembre 2020) Via libero per l’ingresso di 1000 tifosi negli stadi di Serie A E’ arrivato il via libera per il ritorno del pubblico negli stadi. Da domani, infatti, 1000 tifosi potranno entrare negli stadi italiani di Serie A. Tale decisione è stata presa in seguito all’incontro organizzato dal ministro Boccia, che ha convocato il presidente della conferenza delle Regioni Bonaccini, in presenza dei ministri Speranza (Salute) e Spadafora (Sport). Restano ferme le disposizioni sulla sicurezza come il distanziamento, l’utilizzo delle mascherine e il controllo della temperatura con termoscanner. L'articolo proviene da intermagazine. Leggi su intermagazine (Di sabato 19 settembre 2020) Via libero per l’dinegli stadi diA E’ arrivato il viaper il ritorno del pubblico negli stadi. Da, infatti,potranno entrare negli stadi italiani diA. Tale decisione è stata presa in seguito all’incontro organizzato dal ministro Boccia, che ha convocato il presidente della conferenza delle Regioni Bonaccini, in presenza dei ministri Speranza (Salute) e Spadafora (Sport). Restano ferme le disposizioni sulla sicurezza come il distanziamento, l’utilizzo delle mascherine e il controllo della temperatura con termoscanner. L'articolo proviene da intermagazine.

