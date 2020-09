Rizzoli | «Mi auguro il pubblico negli stadi»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 19 settembre 2020) Nicolaha parlato a margine dell’inaugurazione del Centro VAR di Coverciano: le dichiarazioni del designatore degli arbitri Nicola, designatore arbitrale, ha parlato a margine dell’inaugurazione del Centro VAR di Coverciano. «Il nostro primo obiettivo è di far conoscere agli altri chi siamo. Mi piacerebbe farlo capire a chi la domenica ci subisce. Siamo un bel gruppo, lo dico anche per aver avuto l’onore di essere vostro rappresentante, e bisogna farlo capire al meglio delle nostre possibilità. Non sono abituato a fare ringraziamenti ma quest’anno è doveroso: al presidente Nicchi, al Comitato Nazionale dell’AIA, alle Leghe di A e B, dico che il successo è stato ed è lavorare tutti insieme.che glipossano recuperare il ...