Rick Moranis: una serie animata sull'attore di Ghostbusters è stata rifiutata: ecco perché (Di sabato 19 settembre 2020) Una serie animata sue con Rick Moranis di Ghostbusters per Adult Swim? Il network americano ha detto 'No, grazie', scopriamo perché. Rick Moranis e il network americano Adult Swim non sembrano andare troppo d'accordo. L'emittente avrebbe infatti rifiutato il pitch di una serie animata sull'attore di Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi per un motivo ben preciso: il canale pensava che Moranis non fosse abbastanza famoso. Eppure la trama era davvero promettente. Come riporta CBR, a raccontare il curioso aneddoto è l'utente YouTube RareBirdGames, autore del suddetto pitch. Stando al ragazzo, che nel 2017 vinse un contest indetto proprio da ... Leggi su movieplayer (Di sabato 19 settembre 2020) Unasue condiper Adult Swim? Il network americano ha detto 'No, grazie', scopriamo;.e il network americano Adult Swim non sembrano andare troppo d'accordo. L'emittente avrebbe infatti rifiutato il pitch di unadi Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi per un motivo ben preciso: il canale pensava chenon fosse abbastanza famoso. Eppure la trama era davvero promettente. Come riporta CBR, a raccontare il curioso aneddoto; l'utente YouTube RareBirdGames, autore del suddetto pitch. Stando al ragazzo, che nel 2017 vinse un contest indetto proprio da ...

