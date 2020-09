Referendum Costituzionale 2020 sul taglio dei parlamentari (Di sabato 19 settembre 2020) Nella nostra Italia un “Referendum Costituzionale” controverso. Tutti gli elettori italiani, domenica 20 settembre dalle ore 07:00 alle ore 23:00 e lunedì 21 settembre dalle ore 07:00 alle ore 15:00, sono chiamati alle urne per votare sulla riduzione dei membri del parlamento. Un Referendum, che mira a modificare la Costituzione, per diminuire il numero di deputati e senatori da 945 a 600 e risparmiare oltre 80 milioni di euro ogni anno. Una promessa del Movimento Cinque Stelle, membro della coalizione di governo. “Allinearsi agli standard di altri Paesi europei significa guadagnare in efficienza“, ha detto Michele Sodano, membro del Movimento 5 Stelle. “Fino ad ora il Parlamento è servito da garage per le amanti o gli amici di certi politici. È chiaro che se il numero dei ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 19 settembre 2020) Nella nostra Italia un “” controverso. Tutti gli elettori italiani, domenica 20 settembre dalle ore 07:00 alle ore 23:00 e lunedì 21 settembre dalle ore 07:00 alle ore 15:00, sono chiamati alle urne per votare sulla riduzione dei membri del parlamento. Un, che mira a modificare la Costituzione, per diminuire il numero di deputati e senatori da 945 a 600 e risparmiare oltre 80 milioni di euro ogni anno. Una promessa del Movimento Cinque Stelle, membro della coalizione di governo. “Allinearsi agli standard di altri Paesi europei significa guadagnare in efficienza“, ha detto Michele Sodano, membro del Movimento 5 Stelle. “Fino ad ora il Parlamento è servito da garage per le amanti o gli amici di certi politici. È chiaro che se il numero dei ...

fattoquotidiano : REFERENDUM, 10 RAGIONI PER DIRE SÌ A poche ore dal referendum costituzionale sul taglio dei @marcotravaglio spiega… - 6000sardine : Grazie alla #Senatrice Liliana #Segre per le sue dichiarazioni. Voterà NO al #Referendum costituzionale. Non ascol… - Piu_Europa : ?? #IOVOTONO?? Abbiamo chiuso la campagna per il No al referendum con questa piazza bellissima insieme a tanti amici… - Nonnadinano : RT @ManuelaBellipan: ???????? Da #CittadiNO_che_Vota voglio ricordarvi che il 21 e il 22 c.m. si vota per #laDemocraziaDiretta_daCasaleggi… - GiulianaDaniel2 : RT @ManuelaBellipan: ???????? Da #CittadiNO_che_Vota voglio ricordarvi che il 21 e il 22 c.m. si vota per #laDemocraziaDiretta_daCasaleggi… -