Paura del Covid: a Torino la metà di presidenti e scrutatori rinunciano all'incarico (Di sabato 19 settembre 2020) Paura del Covid: sono stati 506 su 919 i presidenti di seggio che hanno rinunciato all'incarico a Torino, mentre le rinunce degli scrutatori sono state 1.487 su 2.800. Il Comune ha provveduto a ... Leggi su globalist (Di sabato 19 settembre 2020)del: sono stati 506 su 919 idi seggio che hanno rinunciato all', mentre le rinunce deglisono state 1.487 su 2.800. Il Comune ha provveduto a ...

FrancescoBonif1 : Abbiamo iniziato la campagna elettorale da Crispino del Lamone, dove i nazisti trucidarono uomini e donne. Abbiamo… - Agenzia_Ansa : Borsa: la paura del Covid affossa l'Europa, Milano cede il 3% Sale la pressione sui mercati per il rischio di nuovi… - CarloCalenda : Grazie a te. La cosa che più mi ha fatto piacere è vedere ieri in piazza una larghissima maggioranza di giovani. Fo… - mandvzukic : chi si incazza per questo tweet evidentemente ha chiaramente paura che qualcuno vicino a lui/lei prenda seriamente… - casadellacarita : RT @open_migration: ?? Un'emergenza (che non c'è), un altro muro che divide i Balcani. Con @eliachr indaghiamo le ragioni dietro la barriera… -