Parma-Napoli, i convocati: Gattuso lascia a casa Milik, Malcuit, Llorente e Ounas (Di sabato 19 settembre 2020) Il Napoli ha ufficializzato l’elenco dei convocati per il match di domani contro il Parma in trasferta. L’appuntamento è allo stadio Tardini alle 12,30. In lista mancano Milik, Malcuit, Llorente e Ounas, ormai fuori dal progetto di Gattuso. Nel pomeriggio il club partenopeo ha anche reso noto che al termine del nuovo giro di tamponi effettuati ieri, non c’è alcun positivo al Covid in squadra. I convocati: Meret, Ospina, Contini, Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Luperto, Maksimovic, Manolas, Rrahmani, Mario Rui, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Insigne, Lozano, Mertens, Osimhen, Petagna, Politano. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 19 settembre 2020) Ilha ufficializzato l’elenco deiper il match di domani contro ilin trasferta. L’appuntamento è allo stadio Tardini alle 12,30. In lista mancano, ormai fuori dal progetto di. Nel pomeriggio il club partenopeo ha anche reso noto che al termine del nuovo giro di tamponi effettuati ieri, non c’è alcun positivo al Covid in squadra. I: Meret, Ospina, Contini, Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Luperto, Maksimovic, Manolas, Rrahmani, Mario Rui, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Insigne, Lozano, Mertens, Osimhen, Petagna, Politano. L'articolo ilsta.

