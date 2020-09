“Non saremo la stampella di nessun governo, nè a livello nazionale nè a livello regionale. Noi non siamo trasformisti” (Di sabato 19 settembre 2020) “Un voto dato alla Lega significa votare la destra e quel voto resterà lì perchè noi non siamo trasformisti, non saremo la stampella di nessun governo, nè a livello regionale nè a livello nazionale che non sia di stampo Lega. Votare Tommasetti perchè le tante esperienze e lo spirito di militanza, l’impegno messo oggi deve essere messo a disposizione del mio territorio per promuovere i giovani e il merito e, allo stesso tempo, difendere le categorie più esposte dal punto di vista sociale ed economico”. E’ l’ultimo appello al voto lanciato, ieri sera, da Aurelio Tommasetti, candidato come capolista al consiglio ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 19 settembre 2020) “Un voto dato alla Lega significa votare la destra e quel voto resterà lì perchè noi nontrasformisti, nonladi, nè anè ache non sia di stampo Lega. Votare Tommasetti perchè le tante esperienze e lo spirito di militanza, l’impegno messo oggi deve essere messo a disposizione del mio territorio per promuovere i giovani e il merito e, allo stesso tempo, difendere le categorie più esposte dal punto di vista sociale ed economico”. E’ l’ultimo appello al voto lanciato, ieri sera, da Aurelio Tommasetti, candidato come capolista al consiglio ...

