Napoli | la Curva A lancia un messaggio alla squadra | “Rispettate la nostra assenza con il vostro impegno”

(Di sabato 19 settembre 2020), laA hato unpartenopea in partenza per Parma Ilesordirà domani alle 12:30 allo stadio Tardini di … L'articolo, laun: “Rispettate lacon ilimpegno” proviene da ForzAzzurri.net.

ForzAzzurri1926 : PARMA-NAPOLI CON MILLE TIFOSI ALLO STADIO# MA LA 'CURVA A' C'E' SEMPRE! > - NCN_it : FOTO - STRISCIONE DELLA CURVA A A CASTEL VOLTURNO PER LA RIPRESA DEL CAMPIONATO CLICCA QUI:… - napolipiucom : #napoli Curva A, striscione prima di Parma-Napoli. Ecco il messaggio degli ultras: La Curva… - VAlfieri : RT @napolista: Napoli, lo striscione della Curva A: “Rispettate la nostra assenza con il vostro impegno” I supporter partenopei augurano un… - napolista : Napoli, lo striscione della Curva A: “Rispettate la nostra assenza con il vostro impegno” I supporter partenopei au… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Curva

Il Napoli debutterà in campionato nella partita del Tardini contro il Parma. I tifosi della Curva A hanno intanto esposto uno striscione a Castel Volturno. Il Napoli debutterà in campionato nella gior ...Il nuovo patron giallorosso vuole accertarsi delle condizioni fisiche del suo nuovo acquisto, prima di ufficializzare l’operazione da 25 milioni per il suo trasferimento. Milik ha già salutato gli ex ...Milik ha già salutato gli ex compagni del Napoli nel corso di una cena organizzata giovedì sera" Milik deve ancora risolvere alcune questioni con il club, in modo particolare la multa e la causa civil ...