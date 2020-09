Macché taglio delle tasse! Coi fondi del Recovery non si possono toccare né Iva né Irpef (Di sabato 19 settembre 2020) Governo Conte smascherato anche sul Recovery Fund. Ma quale taglio delle tasse, non si potranno toccare né Iva né Irpef. Tutto questo emerge in tutta la sua evidenza considerando che gli aiuti che arriveranno dall'Unione europea sono una tantum e, di conseguenza, potranno coprire soltanto misure fiscali a tempo. Ancora una volta, dunque, il governo rosso-giallo getta fumo neglio occhi degli italiani. Ma le verità, come sempre, prima o poi viene a galla. Leggi su iltempo (Di sabato 19 settembre 2020) Governo Conte smascherato anche sulFund. Ma qualetasse, non si potrannoné Iva né. Tutto questo emerge in tutta la sua evidenza considerando che gli aiuti che arriveranno dall'Unione europea sono una tantum e, di conseguenza, potranno coprire soltanto misure fiscali a tempo. Ancora una volta, dunque, il governo rosso-giallo getta fumo neglio occhi degli italiani. Ma le verità, come sempre, prima o poi viene a galla.

DiplomaziaTW : RT @tempoweb: Macché taglio delle tasse! Coi fondi del Recovery non si possono toccare né Iva né Irpef #recoveryfund #tasse #iva #irpef ht… - SILVESTRO_74 : RT @tempoweb: Macché taglio delle tasse! Coi fondi del Recovery non si possono toccare né Iva né Irpef #recoveryfund #tasse #iva #irpef ht… - tempoweb : Macché taglio delle tasse! Coi fondi del Recovery non si possono toccare né Iva né Irpef #recoveryfund #tasse #iva… - filippo_govoni : RT @fattoquotidiano: REFERENDUM / LE PAROLE DI BERSANI 'Macché Draghi, se cade Conte c'è Salvini' [di Matteo Petri] #FattoQuotidiano #edico… - flaviozanonato : RT @fattoquotidiano: REFERENDUM / LE PAROLE DI BERSANI 'Macché Draghi, se cade Conte c'è Salvini' [di Matteo Petri] #FattoQuotidiano #edico… -

Ultime Notizie dalla rete : Macché taglio Ultimo rapporto sui Globale Taglio a gas Macchina dinamiche di mercato, trend, opportunità, driver, sfide e fattori di influenza per raggiungere 2500 Merate Edizione