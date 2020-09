La compassione spiegata ai bambini in un libro del Dalai Lama

Leggi su vanityfair

(Di sabato 19 settembre 2020) Si può spiegare la compassione ai bambini? Assolutamente sì. Lo ha fatto il Dalai Lama in un libro appena uscito per Nord Sud Edizioni, “Le radici dell’amore” – Lezioni di vita e insegnamenti di Sua Santità il Dalai Lama. Un libro che rappresenta il primo racconto scritto appositamente per i più piccini dalla massima guida spirituale buddhista.