Il PSG torna su De Sciglio e mette sul piatto in cartellino di Draxler: i dettagli (Di sabato 19 settembre 2020) Il Paris Saint-Germain torna alla carica per Mattia De Sciglio, terzino della Juventus e della nazionale italiana. Nei giorni scorsi il giocatore era stato ad un passo dalla Roma, ma i giallorossi alla fine hanno deciso di tenere Karsdorp e di conseguenza l’affare è naufragato. I francesi non hanno mai smesso di seguirlo e, complice … L'articolo Leggi su dailynews24 (Di sabato 19 settembre 2020) Il Paris Saint-Germainalla carica per Mattia De, terzino della Juventus e della nazionale italiana. Nei giorni scorsi il giocatore era stato ad un passo dalla Roma, ma i giallorossi alla fine hanno deciso di tenere Karsdorp e di conseguenza l’affare è naufragato. I francesi non hanno mai smesso di seguirlo e, complice … L'articolo

junews24com : De Sciglio-Roma, trattativa bloccata: torna il PSG. La Juve medita - - FilippoRocchi1 : Il @PSG_English torna forte su #Mattia #DeSciglio . Dopo l'interessamento di gennaio, i parigini fanno sul serio per l'Ex Milan - infoitsport : De Sciglio Juventus, il PSG torna in corsa offrendo una contropartita - infoitsport : Daily Mail – Bale torna a casa, Tottenham presta Dele Alli: Inter e Psg già pronte, no UK - NMercato24 : La trattativa con la Roma non si sblocca perché Karsdorp rifiuta tutte le destinazioni, nel frattempo su De Sciglio… -

Ultime Notizie dalla rete : PSG torna PSG, Tuchel recupera i pezzi da 90: Mbappé torna ad allenarsi dopo la positività al Covid TUTTO mercato WEB Godin a Cagliari, oggi è il giorno? Pinamonti torna all’Inter. Genoa: Pjaca e Zappacosta

Diogo Jota, 23enne attaccante portoghese dei Wolves, ha raggiunto l’accordo con il Liverpool. Domani mattina sosterrà le visite mediche e sarà ufficializzato dai Reds, a cui costerà 35 milioni di ster ...

Wanda Nara, messaggi dalla quarantena: l'amarezza e la smentita

In questa quarantena obbligata, per Wanda Nara e la sua famiglia, c’è tempo anche per curare la relazione con il proprio pubblico. Come di consueto, Wanda predilige Instagram, postando contenuti provo ...

PSG, Tuchel recupera i pezzi da 90: Mbappé torna ad allenarsi dopo la positività al Covid

Editoriale di Enzo Bucchioni E’ fatta: Milik alla Roma, Dzeko alla Juve. Ma ora che Suarez è stato promosso in italiano, i bianconeri li tengono entrambi e mollano Dybala per il buco di bilancio da 90 ...

Diogo Jota, 23enne attaccante portoghese dei Wolves, ha raggiunto l’accordo con il Liverpool. Domani mattina sosterrà le visite mediche e sarà ufficializzato dai Reds, a cui costerà 35 milioni di ster ...In questa quarantena obbligata, per Wanda Nara e la sua famiglia, c’è tempo anche per curare la relazione con il proprio pubblico. Come di consueto, Wanda predilige Instagram, postando contenuti provo ...Editoriale di Enzo Bucchioni E’ fatta: Milik alla Roma, Dzeko alla Juve. Ma ora che Suarez è stato promosso in italiano, i bianconeri li tengono entrambi e mollano Dybala per il buco di bilancio da 90 ...