Il 20 settembre è la Giornata mondiale della Paella, che celebra il piatto più famoso della gastronomia spagnola, in particolare Valenciana. Un dato solo: con 8 milioni di ricerche su internet la Paella si posiziona come la quarta ricetta più ricercata al mondo. Un successo assoluto, e un piatto indimenticabile per chi lo ha provato. Leticia Colomer France & Italy Market Manager di Visit Valencia: "Con questo evento, anno dopo anno, noi valenciani vogliamo ringraziare il mondo per aver permesso che un umile piatto valenciano di origine contadina sia diventato un'icona della gastronomia internazionale e poi è il giorno in cui noi valenciani smettiamo di essere giudici severi su cosa sia un'autentica Paella"

