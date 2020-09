Ibra e la maglia al figlio di Greene. Irlanda conquistata: "Milan, che classe! I finlandesi invece ci insultavano" (Di sabato 19 settembre 2020) Zlatan Ibrahimovic elogiato in Irlanda dopo la partita contro lo Shamrock Rovers per il suo gesto a fine partita Leggi su 90min (Di sabato 19 settembre 2020) Zlatanhimovic elogiato indopo la partita contro lo Shamrock Rovers per il suo gesto a fine partita

FBiasin : #Ibra ha scoperto che il figlio di un suo avversario era un raccattapalle, gli ha promesso la maglia, gliel'ha fatt… - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Ibra e la maglia per il figlio di #Greene: 'I finlandesi ci chiamavano m...e, il #Milan invece ha classe in campo e fuori'… - Gabardino73 : @PianetaMilan Se al posto di Ibra ci fosse stato un giocatore con maglia bianconera non sarebbe stata annullata. - simonecardone22 : RT @cmdotcom: #Ibra e la maglia per il figlio di #Greene: 'I finlandesi ci chiamavano m...e, il #Milan invece ha classe in campo e fuori'… - emadamico11 : RT @cmdotcom: #Ibra e la maglia per il figlio di #Greene: 'I finlandesi ci chiamavano m...e, il #Milan invece ha classe in campo e fuori'… -