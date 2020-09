Grande Fratello VIP 5: sono due i nominati ma è giallo Paolo Brosio (Di sabato 19 settembre 2020) Come è finita la seconda puntata del Grande Fratello VIP 5 in onda il 18 settembre 2020? Con l’ingresso nella casa di Franceska Pepe che pare essere l’ultima concorrente di questa edizione e con le nomations e due concorrenti che sono stati nominati ( ma che non rischiano l’eliminazione diretta come pensano). Non solo: se la prima puntata del GF VIP 5 era stata caratterizzata dal mistero Elisabetta Gregoraci, che non era entrata nonostante fosse stata annunciata, questa seconda puntata del reality, si chiude con un altro giallo. Che fine ha fatto Paolo Brosio? Il concorrente è stato annunciato in modo ufficiale dai giornali, da Signorini ma nessun video è stato a lui dedicato nel corso della serata. Inoltre anche sui social ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 19 settembre 2020) Come è finita la seconda puntata delVIP 5 in onda il 18 settembre 2020? Con l’ingresso nella casa di Franceska Pepe che pare essere l’ultima concorrente di questa edizione e con le nomations e due concorrenti chestati( ma che non rischiano l’eliminazione diretta come pensano). Non solo: se la prima puntata del GF VIP 5 era stata caratterizzata dal mistero Elisabetta Gregoraci, che non era entrata nonostante fosse stata annunciata, questa seconda puntata del reality, si chiude con un altro. Che fine ha fatto? Il concorrente è stato annunciato in modo ufficiale dai giornali, da Signorini ma nessun video è stato a lui dedicato nel corso della serata. Inoltre anche sui social ...

