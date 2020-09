GP Emilia Romagna, Marini si prende la pole in Moto2 davanti a Bezzecchi (Di sabato 19 settembre 2020) MISANO ADRIATICO - Luca Marini, Sky Racing Team VR46, conferma di essere il pilota da battere in questo momento in Moto2. Il fratello di Valentino Rossi non lascia scampo ai suoi avversari e si prende ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 19 settembre 2020) MISANO ADRIATICO - Luca, Sky Racing Team VR46, conferma di essere il pilota da battere in questo momento in. Il fratello di Valentino Rossi non lascia scampo ai suoi avversari e si...

Il terzo turno di prove libere della Moto2 a Misano per il GP dell’Emilia Romagna ha visto un Enea Bastianini in grande stato di forma: il pilota di casa, portacolori del team Italtrans, ha siglato il ...

Moto2, GP Emilia Romagna 2020: Luca Marini super e pole da record! Bezzecchi 2° e Bastianini 5°

Ancora Luca Marini, ancora doppietta dello Sky Racing Team VR46. Il fratellino di Valentino Rossi ci prende gusto e, dopo aver trionfato nel primo atto a Misano, si conferma velocissimo in pista e for ...

Baldassari partirà 19esimo

Lorenzo Baldassarri partirà solo 19esimo nel Gran Premio dell’Emilia Romagna e delle Riviera di Rimini, non riuscendo a migliorare il piazzamento in griglia dello scorso weekend, sempre nel circuito d ...

