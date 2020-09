GF Vip seconda puntata, nuovi ingressi: manca Paolo Brosio. Morra e Leali in nomination (Di sabato 19 settembre 2020) Due vip vanno in nomination: si tratta di Massimiliano Morra e Fausto Leali. Si teme per la salute di Paolo Brosio Sono nove i nuovi ingressi nella casa del Grande Fratello Vip: manca all’appello Paolo Brosio che, come spiega Alfonso Signorini è in ospedale per fare degli accertamenti perché non sta bene. Entrano al reality: Francesca Pepe, Myriam Catania, Stefania Orlando, Francesco Oppini, Denis Dosio Fulvio Abbate, Maria Teresa Ruta e la figlia Guenda Goria, Elisabetta Gregoraci. Ad accogliere l’ex moglie di Briatore, ci sono gli uomini della casa in posa sexy che tanto hanno atteso il suo ingresso. PierPaolo si dichiara super single e non vede l’ora di abbracciarla. A ... Leggi su 361magazine (Di sabato 19 settembre 2020) Due vip vanno in: si tratta di Massimilianoe Fausto. Si teme per la salute diSono nove inella casa del Grande Fratello Vip:all’appelloche, come spiega Alfonso Signorini è in ospedale per fare degli accertamenti perché non sta bene. Entrano al reality: Francesca Pepe, Myriam Catania, Stefania Orlando, Francesco Oppini, Denis Dosio Fulvio Abbate, Maria Teresa Ruta e la figlia Guenda Goria, Elisabetta Gregoraci. Ad accogliere l’ex moglie di Briatore, ci sono gli uomini della casa in posa sexy che tanto hanno atteso il suo ingresso. Piersi dichiara super single e non vede l’ora di abbracciarla. A ...

