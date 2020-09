Fiorentina-Torino, Giampaolo: “Con un po’ di fortuna in più avremmo potuto vincere” (Di sabato 19 settembre 2020) L’allenatore del Torino Marco Giampaolo è intervenuto ai microfoni di Sky al termine del match valido per la prima giornata di Serie A 2020/2021, che ha visto i granata uscire sconfitti contro la Fiorentina per 1-0: “Siamo una squadra in costruzione. Per 60 minuti abbiamo tenuto dal punto di vista fisico, nonostante qualche errore, ma alla distanza siamo calati. Ci dispiace aver subito il gol della sconfitta a 10 minuti dalla fine, con un pizzico di fortuna in più avremmo persino potuto portare a casa la vittoria. Dobbiamo continuare a lavorare duramente e mettere minuti nelle gambe. I ragazzi mi danno grande disponibilità“. Leggi su sportface (Di sabato 19 settembre 2020) L’allenatore delMarcoè intervenuto ai microfoni di Sky al termine del match valido per la prima giornata di Serie A 2020/2021, che ha visto i granata uscire sconfitti contro laper 1-0: “Siamo una squadra in costruzione. Per 60 minuti abbiamo tenuto dal punto di vista fisico, nonostante qualche errore, ma alla distanza siamo calati. Ci dispiace aver subito il gol della sconfitta a 10 minuti dalla fine, con un pizzico diin piùpersinoportare a casa la vittoria. Dobbiamo continuare a lavorare duramente e mettere minuti nelle gambe. I ragazzi mi danno grande disponibilità“.

