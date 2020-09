Conferenza stampa Pirlo: «Stiamo aspettando il centravanti. Alleno una squadra di campioni» (Di sabato 19 settembre 2020) Conferenza stampa Pirlo: le parole del tecnico della Juve alla vigilia della sfida di campionato contro la Sampdoria Andrea Pirlo ha parlato alla vigilia della sfida contro la Sampdoria, che segnerà anche la sua prima panchina in Serie A. Queste le parole del tecnico CLICCA QUI PER LEGGERE LA Conferenza stampa INTEGRALE SENSAZIONI – «Sto bene. L’importante è che stiano bene i ragazzi domani. Abbiamo fatto una settimana di lavoro importante. Ho abbastanza giocatori a disposizione per domani: degli infortuni di Dybala e De Ligt lo sapevamo. Dybala sta recuperando mentre De Ligt starà ancora per un po’ fuori». SCHIERAMENTO – «Col Novara abbiamo provato qualcosa, anche sta settimana abbiamo provato soluzione diverse. ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 19 settembre 2020): le parole del tecnico della Juve alla vigilia della sfida di campionato contro la Sampdoria Andreaha parlato alla vigilia della sfida contro la Sampdoria, che segnerà anche la sua prima panchina in Serie A. Queste le parole del tecnico CLICCA QUI PER LEGGERE LAINTEGRALE SENSAZIONI – «Sto bene. L’importante è che stiano bene i ragazzi domani. Abbiamo fatto una settimana di lavoro importante. Ho abbastanza giocatori a disposizione per domani: degli infortuni di Dybala e De Ligt lo sapevamo. Dybala sta recuperando mentre De Ligt starà ancora per un po’ fuori». SCHIERAMENTO – «Col Novara abbiamo provato qualcosa, anche sta settimana abbiamo provato soluzione diverse. ...

OfficialASRoma : ??? La conferenza stampa di @PFonsecaCoach in vista di #VeronaRoma - DiMarzio : #Juventus, #Kulusevski: #CristianoRonaldo è fantastico, pronto a imparare da lui' - IlContiAndrea : #CarloConti durante la conferenza stampa di #TaleeQualeShow “Voglio finire entro la mezzanotte” Sono le 23:58 Brav… - NonSoloJuve : ?????? ??”Visti i tempi per il passaporto, è difficile che #Suarez venga alla Juve.” [#Pirlo in conferenza stampa pre #JuveSamp] - DiMarzio : L'esordio in #SerieA, le ultime di formazione, ma anche tanto #calciomercato: #Cagliari, parla #DiFrancesco -

Ultime Notizie dalla rete : Conferenza stampa Perchè votare No al referendum: conferenza stampa dei Radicali lucanial La Siritide Di Francesco confessa: “Vogliamo riportare Nainggolan. Godin? Siamo su di lui, è un leader”

Inter e Cagliari sono due tra le squadre più attive del mercato. Tra le società ci sono stati molti contatti soprattutto per il futuro di Radja Nainggolan, tornato in nerazzurro dopo il prestito in Sa ...

GRIFO D’ATTACCO – Genoa, bello ma ancora incompiuto

Accetta i marketing-cookies per visualizzare questo contenuto. Campionato, meno uno. Ancora ventiquattro ore e poi salirà il sipario sulla nuova Serie A. Come arriva il Genoa? Ne parleremo Beppe Nuti, ...

Scandinavia protagonista musicale nel 2021: «assoluta novità» per il Festival delle Nazioni

Sarà la civiltà musicale dei Paesi scandinavi a essere protagonista della 54° edizione del Festival delle Nazioni di Città di Castello, in programma a fine estate 2021. L’annuncio è stato dato sabato ...

Inter e Cagliari sono due tra le squadre più attive del mercato. Tra le società ci sono stati molti contatti soprattutto per il futuro di Radja Nainggolan, tornato in nerazzurro dopo il prestito in Sa ...Accetta i marketing-cookies per visualizzare questo contenuto. Campionato, meno uno. Ancora ventiquattro ore e poi salirà il sipario sulla nuova Serie A. Come arriva il Genoa? Ne parleremo Beppe Nuti, ...Sarà la civiltà musicale dei Paesi scandinavi a essere protagonista della 54° edizione del Festival delle Nazioni di Città di Castello, in programma a fine estate 2021. L’annuncio è stato dato sabato ...