Campania | dopo la mamma il coronavirus uccide anche lui | Rocco muore a soli 57 anni

C'è una nuova vittima di coronavirus. Si tratta di un 56enne di Torrecuso, provincia di Benevento. L'uomo, Rocco Pirozzolo, è morto dopo essere stato ricoverato nei giorni scorsi con i sintomi del Covid-19. Benevento, Rocco muore di coronavirus a 56 anni Si tratta del terzo decesso in città. Rocco si era contagiato poco prima di …

Ultime Notizie dalla rete : Campania dopo Covid in Campania, 4.127 in quarantena: è caccia a chi è rientrato dall'estero... Il Mattino Dalla Puglia alle Marche, regioni al bivio Il centrodestra scommette sul ribaltone

di Elena G. Polidori È una campagna elettorale che si chiude nel segno della Toscana, dove si consumerà la ‘madre’ di tutte le battaglie elettorali di queste regionali. Ma altre sfide, come la Puglia, ...

Napoli, festa di San Gennaro per pochi intimi: termoscanner e mascherina per entrare al Duomo

Oggi è il giorno del Santo Patrono. La città è in festa e in attesa del miracolo nell’anno segnato dall’epidemia da Coronavirus. La liquefazione del sangue è evento prodigioso da augurarsi e da deside ...

San Gennaro, oggi festa a Napoli ma in Duomo solo 200 persone: «Fai il miracolo, portaci via il Covid»

«San Gennaro, fai tu questo miracolo per il Covid». Ingressi scaglionati e consentiti solo a chi è munito di invito, misurazione della temperatura: non c'è la folla solita di ogni anno per la festa di ...

