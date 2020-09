Calciomercato Juventus 19 settembre: arriva Dzeko, lunedi visite mediche? E Suarez? (Di sabato 19 settembre 2020) Calciomercato Juventus 2020 2021- La sessione di Calciomercato estiva si prepara a entrare ufficialmente nel vivo dopo una stagione lunga, interminabile e caratterizzata da diverse problematiche e punti interrogativi. Di… Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 19 settembre 2020)2020 2021- La sessione diestiva si prepara a entrare ufficialmente nel vivo dopo una stagione lunga, interminabile e caratterizzata da diverse problematiche e punti interrogativi. Di… Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

mirkocalemme : Il #Napoli e #Milik avevano praticamente risolto le loro questioni, ma nelle ultime ore la #Roma ha chiesto uno sco… - DiMarzio : #Calciomercato - #Pellegrini (#Juventus): il #Genoa insiste. Il punto sugli esterni - DiMarzio : #Calciomercato #Roma, #Milik già rientrato dalla Svizzera Le ultime news - StoriaAmore79 : Ha firmato, è lui il nuovo colpo della Juventus! I DETTAGLI -> - alex_asr : @PagineRomaniste Non so se sia Vero.. ma se fosse Vero non avrei Parole per Descrivere questa Situazione..solo Vomi… -