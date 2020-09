Beautiful anticipazioni | Flo esplode e si confessa ma solo a metà

Leggi su ultimenotizieflash

(Di sabato 19 settembre 2020)torna domenica 20 settembre 2020, che cosa succederà adesso a Los Angeles? Come avrete visto negli ultimi giorni, Flo inizia a non farcela più. Il suo segreto è davvero troppo grande ma le minacce di Thomas le fanno comunque paura e teme che possa anche farle del male. Flo sa di aver sbagliato, sa anche che Hope merita di sapere tutto, deve conoscere la verità sulla piccola Beth. La ragazza non sa che nel frattempo anche Liam e Wyatt si sono resi conto che Thomas ha usato dei toni molto forti verso Flo per cui iniziano a indagare. Ma scopriranno che la ragazza non ha mai avuto figli e che quindi non è lei la madre della piccola Phoebe? Scopriamo quindi quello che succederà nella puntata diin onda domani alle 13,40 su Canale 5....